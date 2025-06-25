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Zaniolo'ya Hollanda'dan flaş talip!

Hollanda Ligi'ni şampiyon tamamlayan PSV, Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor.

calendar 25 Haziran 2025 12:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Zaniolo'ya Hollanda'dan flaş talip!
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Galatasaray'a geri dönecek olan Nicolo Zaniolo için çarpıcı bir transfer gelişmesi ortaya çıktı.

PSV ZANIOLO'YU İSTİYOR

ESPN'in haberine göre PSV, Noa Lang'ın Napoli'ye gitmesi sonrası Galatasaray'dan Nicolò Zaniolo'yu gündemine aldı. Haberde PSV'nin oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Ayrıca haberde 25 yaşındaki Zaniolo'nun Hollanda'ya transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı.

PERFORMANSI

Geçen sezon iki İtalyan ekibinin formasıyla toplamda 36 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asiste imza attı. 

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