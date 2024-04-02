Zaniolo'nun menajerinden transfer açıklaması!

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Zaniolo'nun menajerinden transfer açıklaması!
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02 Nisan 2024 13:18
Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına flaş açıklamalar yaptı.

Vigorelli Di Marzio'ya yaptığı açıklamada, "Nicolo, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi çok istiyor. Rekabetin çok zor olduğu Aston Villa'da kadroya girmek için elinden geleni yapıyor. Premier Lig'de oynamayı gerçekten istiyordu ve şu anda kendine lider bir rol biçmeye çalışıyor." dedi.

"KENDİNİ KANITLAYACAK ZAMANI VAR"

İngiltere'de kendisini kanıtlamak istediğini söyleyen menajer, "Kendini kanıtlaması için hala birkaç ayı var. İngiltere ve Galatasaray'daki deneyimi onun hem oyuncu hem de bir insan olarak gelişmesini sağladı. Onunla sürekli konuşuyoruz, heyecanlı ve motive olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

24 yaşındaki hücum oyuncusu, Aston Villa formasıyla bu sezon 33 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetme başarısı gösterdi.

5 milyon euro'ya oyuncuyu Galatasaray'dan kiralayan İngiliz ekibi, Zaniolo'nun 22.5 milyon euro'luk opsiyonu kullanmaması halinde sarı kırmızılı takıma geri dönecek.

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