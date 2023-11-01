Zaniolo, İtalya'yı bekliyor!

Aston Villa forması giyen ve hakkındaki bahis soruşturması devam eden Nicolo Zaniolo, yeniden İtalya Milli Takımı'ndan davet almak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Zaniolo, İtalya'yı bekliyor!
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01 Kasım 2023 14:51
Aston Villa forması giyen ve hakkındaki bahis soruşturması devam eden Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'na yeniden davet almak istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 24 yaşındaki futbolcu hakkındaki bahis soruşturmasının devam ettiği aktarıldı. Ancak Zaniolo'nun da söylediği gibi yıldız futbolcunun futbol maçlarına bahis oynadığına dair bir kanıt olmadığı kaydedildi.

PARA CEZASI ALMASI BEKLENİYOR

Zaniolo'nun soruşturmada bir değişiklik olmadığı takdirde yasadışı platformlarda kart oyunları oynadığı için sadece birkaç bin euro'luk para cezası alacağı kaydedildi.

MİLLİ TAKIM'DAN DAVET BEKLİYOR

İtalyan yıldızın, davanın ardından yeniden milli takımdan davet beklediği ve EURO 2024 Elemeleri'nde forma giymek istediği vurgulandı.

Bir önceki milli arada kadroda yer alan Zaniolo, bahis soruşturmasının ardından İtalya Milli Takımı kampından ayrılmıştı.

İtalya, EURO2024 Elemeleri'nde 17 Kasım'da Kuzey Makedonya, 20 Kasım'da ise Ukrayna ile karşılaşacak.

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