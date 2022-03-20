Yusuf Yazıcı, Rusya'da coştu!

CSKA Moskova, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yaptığı maçta sahasında Rubin Kazan'ı 6-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yusuf Yazıcı, Rusya'da coştu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2022 16:01
Rusya Ligi'nde CSKA Moskova, kendi sahasında Rubin Kazan ile karşı karşıya geldi.

CSKA Arena'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 6-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada, 67. dakikada ve 86. dakikada penaltıdan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 11. dakikada Jean-Philippe Gbamin, 24. dakikada Jesus Medina ve 26. dakikada Jorge Carrascal kaydetti.

Karşılaşmada Rubin Kazan'ın tek golü ise 38. dakikada Konstantin Kuchaev'den geldi.

Öte yandan Rubin Kazanda Aleksandr Lomovitski, 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Lomovitski'nin ardından ise Silvije Begic 85. dakikada kırmızı kart gördü ve Rubin Kazan karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından CSKA, ligde puanını 42'ye yükseltti. Rubin Kazan ise 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında CSKA Moskova, kendi sahasında Ural ile karşılaşacak. Rubin Kazan ise Khimki'yi ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.