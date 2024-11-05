Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçeli taraftara tepki

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçına galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçeli taraftara tepki
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05 Kasım 2024 10:33
Son güncelleme 05 Kasım 2024 10:41
Galatasaray maçı öncesi 'sessiz kalmakla' suçlanan Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere cevap verdi.

Yıldırım, "Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacakta. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından" ifadelerini kullandı.

"KEPAZELİK DİZ BOYUNU AŞTI"

Kendisini eleştiren Fenerbahçelilere tepki gösteren Yıldırım, "Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. 'Adalet' deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız" şeklinde konuştu.



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