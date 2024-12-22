Yılmaz Vural'a teklif: 'Gel takımı kurtar'

Son olarak Menemen FK'yı çalıştıran ve 30 Haziran 2024'ten bu yana boştan olan 71 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, sahala dönüyor.



"GEL TAKIMI KURTAR' MESAJI"



Yenidoğu Gazetesi'nin haberine göre; sezonun ilk yarısında istikrarsız bir performans sergileyen 2. Lig ekibi Vanspor FK'da teknik direktör değişikliği gündemde. Kulüp yönetiminin, şu anda herhangi bir takım çalıştırmayan Yılmaz Vural'a "Gel, takımı kurtar" teklifinde bulunduğu öne sürülüyor.



İKİNCİ DEVRE VURAL'LA BAŞLAYACAK



Haberin detayında , tecrübeli teknik adamın Vanspor'un teklifine sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu ilerlediği aktarıldı. Van ekibi, sezonun ikinci yarısına Vural'ın liderliğinde başlamayı hedefliyor.



RESMİ AÇIKLAMA GELECEK



Vanspor FK yönetimi, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yılmaz Vural'ın takımın başına geçip geçmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Taraftarlar ise bu iddianın gerçeğe dönüşmesini heyecanla bekliyor.



KARİYER PERFORMANSI



Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural, Süper Lig ve 1. Lig'de birçok takımı çalıştırdı. Dinamik oyun anlayışı ve güçlü motivasyon becerisiyle tanınan Vural, Vanspor ile anlaşması durumunda bu birikimini kulübün başarısı için sahaya yansıtmaya hazırlanıyor.



