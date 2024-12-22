Yılmaz Vural'a teklif: "Gel takımı kurtar"

2. Lig ekibi Vanspor FK, Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörü Yılmaz Vural'a teklif yaptı. Başarılı isimle görüşmeler başladı.

, Fotoğraf; AA
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Yılmaz Vural'a teklif: 'Gel takımı kurtar'
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22 Aralık 2024 11:57
Son olarak Menemen FK'yı çalıştıran ve 30 Haziran 2024'ten bu yana boştan olan 71 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, sahala dönüyor.

"GEL TAKIMI KURTAR' MESAJI"

Yenidoğu Gazetesi'nin haberine göre; sezonun ilk yarısında istikrarsız bir performans sergileyen 2. Lig ekibi Vanspor FK'da teknik direktör değişikliği gündemde. Kulüp yönetiminin, şu anda herhangi bir takım çalıştırmayan Yılmaz Vural'a "Gel, takımı kurtar" teklifinde bulunduğu öne sürülüyor.

İKİNCİ DEVRE VURAL'LA BAŞLAYACAK

Haberin detayında , tecrübeli teknik adamın Vanspor'un teklifine sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu ilerlediği aktarıldı. Van ekibi, sezonun ikinci yarısına Vural'ın liderliğinde başlamayı hedefliyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELECEK

Vanspor FK yönetimi, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yılmaz Vural'ın takımın başına geçip geçmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Taraftarlar ise bu iddianın gerçeğe dönüşmesini heyecanla bekliyor.

KARİYER PERFORMANSI

Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural, Süper Lig ve 1. Lig'de birçok takımı çalıştırdı. Dinamik oyun anlayışı ve güçlü motivasyon becerisiyle tanınan Vural, Vanspor ile anlaşması durumunda bu birikimini kulübün başarısı için sahaya yansıtmaya hazırlanıyor.

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