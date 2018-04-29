'Yenilmek kolay, yenmek olay' vs 'Korku aklın katilidir'

Fatih Terim hedeflerini ve kariyerini özetlerken,sözünü Florya'nın duvarına resmetmişti.Şenol Güneş ise zorluklarla nasıl baş edilmesi gerektiğini anlatırkenifadelerini kullanmıştı.31. hafta itibariyle, son yılların en çekişmeli ligi oynanıyor. İç sahada bu sezon 15 maçta 14 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray ile son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş adeta bir hücum maçına çıkacak. Futbolseverleri, geçen hafta İtalya'da oynanan ve 1-0 konuk takımın kazandığı Juventus-Napoli gibi bir maçın beklediğini söylemek de yanlış olmaz.Kendi içerisinde bir hikayesi olacak derbide Galatasaray, Gomis önde, Garry Rodrigues-Feghouli-Belhanda 3'lüsü arkada, 4-2-3-1'in klasik bir hücum tarzını benimsiyor.Beşiktaş ise pasa dayalı ve topun kontrolüne özen gösteren yapıda bir 4-2-3-1'i beğeniyor. Babel ile Talisca'nın gizli forvet olduğu takımda, Negredo'nun servisleri ve Quaresma'nın kanat hızı etkili oluyor.Bu kadar hücumcunun olduğu sahada savunmalar da ekstra mesai yapacak. Pepe'nin liderliği alacağı Kartal'ın defansında esas yük, Atiba-Medel ikilisinde olacak.Ligin en fazla pas isabeti yapan orta sahaları ayrıca defans tecrübesiyle de Şampiyonlar Ligi seviyesinde... Galatasaray her ne kadar bu sezon savunmada aksasa da hızı, sürati ve pas yeteneğiyle Denayer'in takıma girmesi Terim'i rahatlatıyor. Maicon'un da tecrübesi bu maçları kaldırabilecek düzeyde...Sonuç olarak ligin finali olabilecek derbide, ya Terim'in 'Yenilmek kolay, yenmek olay' mottosu ya da Güneş'in 'Korku aklın katilidir' sözü devreye girecek. Ama futbolun bir gerçeği olarak kariyer ve karizma olarak ligin üstünde olan iki teknik direktör; Fatih Terim ile Şenol Güneş, 2017-18 sezonunun kaderini belirleyecek.