'Yenilmek kolay, yenmek olay' vs 'Korku aklın katilidir'

Fatih Terim hedeflerini ve kariyerini özetlerken, "Kaybetmekten korkma! Bir şeyi kazanmak için, bazı şeyleri kaybetmelisin ve unutma; kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin!" sözünü Florya'nın duvarına resmetmişti.
Şenol Güneş ise zorluklarla nasıl baş edilmesi gerektiğini anlatırken, "Benim için hayatın her döneminde merdivenler vardır. Bunun sonunda bir zirve vardır. Her basamak önemlidir. Basamağın ilkine basmadan o zirveye çıkamazsınız. Eğer zirveyi hedefleyen bir insansanız her basamağı tek tek basmalısınız" ifadelerini kullanmıştı.
İşte Türk futbol tarihinin en başarılı iki teknik adamı, Türk Telekom Stadı'nda Spor Toto Süper Lig'de 2017-18 sezonunun kaderini belirleyecek.
31. hafta itibariyle, son yılların en çekişmeli ligi oynanıyor. İç sahada bu sezon 15 maçta 14 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray ile son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş adeta bir hücum maçına çıkacak. Futbolseverleri, geçen hafta İtalya'da oynanan ve 1-0 konuk takımın kazandığı Juventus-Napoli gibi bir maçın beklediğini söylemek de yanlış olmaz.
Kendi içerisinde bir hikayesi olacak derbide Galatasaray, Gomis önde, Garry Rodrigues-Feghouli-Belhanda 3'lüsü arkada, 4-2-3-1'in klasik bir hücum tarzını benimsiyor.
Beşiktaş ise pasa dayalı ve topun kontrolüne özen gösteren yapıda bir 4-2-3-1'i beğeniyor. Babel ile Talisca'nın gizli forvet olduğu takımda, Negredo'nun servisleri ve Quaresma'nın kanat hızı etkili oluyor.Bu kadar hücumcunun olduğu sahada savunmalar da ekstra mesai yapacak. Pepe'nin liderliği alacağı Kartal'ın defansında esas yük, Atiba-Medel ikilisinde olacak.
Ligin en fazla pas isabeti yapan orta sahaları ayrıca defans tecrübesiyle de Şampiyonlar Ligi seviyesinde... Galatasaray her ne kadar bu sezon savunmada aksasa da hızı, sürati ve pas yeteneğiyle Denayer'in takıma girmesi Terim'i rahatlatıyor. Maicon'un da tecrübesi bu maçları kaldırabilecek düzeyde...
Sonuç olarak ligin finali olabilecek derbide, ya Terim'in 'Yenilmek kolay, yenmek olay' mottosu ya da Güneş'in 'Korku aklın katilidir' sözü devreye girecek. Ama futbolun bir gerçeği olarak kariyer ve karizma olarak ligin üstünde olan iki teknik direktör; Fatih Terim ile Şenol Güneş, 2017-18 sezonunun kaderini belirleyecek.
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Şenol Güneş ise zorluklarla nasıl baş edilmesi gerektiğini anlatırken, "Benim için hayatın her döneminde merdivenler vardır. Bunun sonunda bir zirve vardır. Her basamak önemlidir. Basamağın ilkine basmadan o zirveye çıkamazsınız. Eğer zirveyi hedefleyen bir insansanız her basamağı tek tek basmalısınız" ifadelerini kullanmıştı.
İşte Türk futbol tarihinin en başarılı iki teknik adamı, Türk Telekom Stadı'nda Spor Toto Süper Lig'de 2017-18 sezonunun kaderini belirleyecek.
31. hafta itibariyle, son yılların en çekişmeli ligi oynanıyor. İç sahada bu sezon 15 maçta 14 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray ile son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş adeta bir hücum maçına çıkacak. Futbolseverleri, geçen hafta İtalya'da oynanan ve 1-0 konuk takımın kazandığı Juventus-Napoli gibi bir maçın beklediğini söylemek de yanlış olmaz.
Kendi içerisinde bir hikayesi olacak derbide Galatasaray, Gomis önde, Garry Rodrigues-Feghouli-Belhanda 3'lüsü arkada, 4-2-3-1'in klasik bir hücum tarzını benimsiyor.
Beşiktaş ise pasa dayalı ve topun kontrolüne özen gösteren yapıda bir 4-2-3-1'i beğeniyor. Babel ile Talisca'nın gizli forvet olduğu takımda, Negredo'nun servisleri ve Quaresma'nın kanat hızı etkili oluyor.Bu kadar hücumcunun olduğu sahada savunmalar da ekstra mesai yapacak. Pepe'nin liderliği alacağı Kartal'ın defansında esas yük, Atiba-Medel ikilisinde olacak.
Ligin en fazla pas isabeti yapan orta sahaları ayrıca defans tecrübesiyle de Şampiyonlar Ligi seviyesinde... Galatasaray her ne kadar bu sezon savunmada aksasa da hızı, sürati ve pas yeteneğiyle Denayer'in takıma girmesi Terim'i rahatlatıyor. Maicon'un da tecrübesi bu maçları kaldırabilecek düzeyde...
Sonuç olarak ligin finali olabilecek derbide, ya Terim'in 'Yenilmek kolay, yenmek olay' mottosu ya da Güneş'in 'Korku aklın katilidir' sözü devreye girecek. Ama futbolun bir gerçeği olarak kariyer ve karizma olarak ligin üstünde olan iki teknik direktör; Fatih Terim ile Şenol Güneş, 2017-18 sezonunun kaderini belirleyecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın