Fatih Terim: 'Hepsi önemsiz, bizim yapacağımız önemli'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü son antrenman öncesi futbolcularıyla bir toplantı yaparak, kazanmak zorunda olduklarını tekrarladı.
Terim konuşmasında, "Rakibin ismi önemli değil. Bu sezon sahamızda neredeyse kusursuz bir performans sergiledik. Yine başarabiliriz" dedi.
Tecrübeli hoca, "Lider durumdayız ve bütün maçlarımızı kazanmamız halinde mutlu sona ulaşacağız. Diğer takımların, maçların sonucu değil, bizim ne yaptığımız önemli" diye konuştu. Öte yandan Aslan, dünkü antrenmanın ardından kampa girdi.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
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Terim konuşmasında, "Rakibin ismi önemli değil. Bu sezon sahamızda neredeyse kusursuz bir performans sergiledik. Yine başarabiliriz" dedi.
Tecrübeli hoca, "Lider durumdayız ve bütün maçlarımızı kazanmamız halinde mutlu sona ulaşacağız. Diğer takımların, maçların sonucu değil, bizim ne yaptığımız önemli" diye konuştu. Öte yandan Aslan, dünkü antrenmanın ardından kampa girdi.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (GS-BJK)
|22.09.2013
|Atatürk Olimpiyat
|Lig
|3 - 0 (Hükmen)
|22.02.2014
|Türk Telekom
|Lig
|1 - 0
|04.01.2015
|Atatürk Olimpiyat
|Lig
|2 - 0
|24.05.2015
|Türk Telekom
|Lig
|2 - 0
|14.12.2015
|Atatürk Olimpiyat
|Lig
|1 - 2
|08.05.2016
|Türk Telekom
|Lig
|0 - 1
|13.08.2016
|Konya Büyükşehir Bld.
|Süper Kupa
|1 - 1 (Pen. 3-0)
|24.09.2016
|Vodafone Park
|Lig
|2 - 2
|27.02.2017
|Türk Telekom
|Lig
|0 - 1
|02.12.2017
|Vodafone Park
|Lig
|0 - 3
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