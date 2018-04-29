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Fatih Terim: "Hepsi önemsiz, bizim yapacağımız önemli"

Galatasaray'da sezonun kader maçlarından biri olan Beşiktaş derbisi öncesi Fatih Terim oyuncuları ile özel bir konuşma gerçekleştirdi.

Kaynak: Milliyet
Fatih Terim: 'Hepsi önemsiz, bizim yapacağımız önemli'
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29 Nisan 2018 09:49
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü son antrenman öncesi futbolcularıyla bir toplantı yaparak, kazanmak zorunda olduklarını tekrarladı.

Terim konuşmasında, "Rakibin ismi önemli değil. Bu sezon sahamızda neredeyse kusursuz bir performans sergiledik. Yine başarabiliriz" dedi.

Tecrübeli hoca, "Lider durumdayız ve bütün maçlarımızı kazanmamız halinde mutlu sona ulaşacağız. Diğer takımların, maçların sonucu değil, bizim ne yaptığımız önemli" diye konuştu. Öte yandan Aslan, dünkü antrenmanın ardından kampa girdi.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

 Tarih              Stat  Organizasyon  Sonuç (GS-BJK) 
 22.09.2013  Atatürk Olimpiyat  Lig  3 - 0 (Hükmen)
 22.02.2014  Türk Telekom  Lig   1 - 0 
 04.01.2015  Atatürk Olimpiyat  Lig  2 - 0
 24.05.2015  Türk Telekom  Lig  2 - 0
 14.12.2015  Atatürk Olimpiyat  Lig  1 - 2
 08.05.2016  Türk Telekom   Lig  0 - 1
 13.08.2016  Konya Büyükşehir Bld. Süper Kupa   1 - 1 (Pen. 3-0) 
 24.09.2016  Vodafone Park  Lig  2 - 2
 27.02.2017  Türk Telekom  Lig  0 - 1
 02.12.2017  Vodafone Park  Lig  0 - 3




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