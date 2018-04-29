Fikret Orman: 'Beşiktaş gibi oynayın yeter'

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Galatasaray derbisi nedeniyle son günlerde teknik heyet ve futbolcularla sürekli bir araya gelerek destek veren Başkan Fikret Orman takımla önceki gün yaptığı toplantıda bir kez daha şampiyon olacaklarını ifade etti.Son dönemde ligde şampiyona yakışır bir performans sergilediklerinin altını çizen Başkan Orman'ın,dediği öğrenildi.Fikret Orman'ın her zaman takımın arkasında olduklarına vurgu yaparak,diye konuştuğu bildirildi.Başkan Orman'ın, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede ise hem Fenerbahçe maçıyla ilgili aldıkları sahaya çıkmama kararını hem de Galatasaray derbisini değerlendirdiği aktarıldı. Orman ve Güneş'in derbiden galibiyetle ayrılmaları halinde şampiyonluğa ulaşacakları konusunda görüş birliğine vardıkları vurgulandı.