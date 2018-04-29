Fikret Orman: 'Beşiktaş gibi oynayın yeter'

Galatasaray derbisi nedeniyle son günlerde teknik heyet ve futbolcularla sürekli bir araya gelerek destek veren Başkan Fikret Orman takımla önceki gün yaptığı toplantıda bir kez daha şampiyon olacaklarını ifade etti.
Son dönemde ligde şampiyona yakışır bir performans sergilediklerinin altını çizen Başkan Orman'ın, "Beşiktaş gibi oynayın yeter. Sizlere ne yapılması gerektiğini söylemem zaten doğru olmaz. Hepiniz çok tecrübelisiniz. Hocamız da çok tecrübeli. Derbide bize yakışacak olan üç puanla dönmektir" dediği öğrenildi.
Fikret Orman'ın her zaman takımın arkasında olduklarına vurgu yaparak, "Son dönemde yaşananlar nedeniyle camianın böylesine bir galibiyete ihtiyacı var. Sadece derbiyi değil, tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız. En kritik hafta tabii ki bu hafta ama derbiyi kazansak bile bu seriyi devam ettirmeliyiz. Sizler yeter ki sakin olmaya çalışın. Ne olursa olsun işinize odaklanın. Siz işine motive olduğunuzda kimse hızınızı kesemez" diye konuştuğu bildirildi.
Başkan Orman'ın, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede ise hem Fenerbahçe maçıyla ilgili aldıkları sahaya çıkmama kararını hem de Galatasaray derbisini değerlendirdiği aktarıldı. Orman ve Güneş'in derbiden galibiyetle ayrılmaları halinde şampiyonluğa ulaşacakları konusunda görüş birliğine vardıkları vurgulandı.
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Son dönemde ligde şampiyona yakışır bir performans sergilediklerinin altını çizen Başkan Orman'ın, "Beşiktaş gibi oynayın yeter. Sizlere ne yapılması gerektiğini söylemem zaten doğru olmaz. Hepiniz çok tecrübelisiniz. Hocamız da çok tecrübeli. Derbide bize yakışacak olan üç puanla dönmektir" dediği öğrenildi.
Fikret Orman'ın her zaman takımın arkasında olduklarına vurgu yaparak, "Son dönemde yaşananlar nedeniyle camianın böylesine bir galibiyete ihtiyacı var. Sadece derbiyi değil, tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız. En kritik hafta tabii ki bu hafta ama derbiyi kazansak bile bu seriyi devam ettirmeliyiz. Sizler yeter ki sakin olmaya çalışın. Ne olursa olsun işinize odaklanın. Siz işine motive olduğunuzda kimse hızınızı kesemez" diye konuştuğu bildirildi.
Başkan Orman'ın, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede ise hem Fenerbahçe maçıyla ilgili aldıkları sahaya çıkmama kararını hem de Galatasaray derbisini değerlendirdiği aktarıldı. Orman ve Güneş'in derbiden galibiyetle ayrılmaları halinde şampiyonluğa ulaşacakları konusunda görüş birliğine vardıkları vurgulandı.
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