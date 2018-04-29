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İki takımın derbide en fazla yükünü sırtlayacak bölgesi orta saha olacak. Galatasaray'da Donk-Fernando ve Beşiktaş'ta Medel-Atiba ikilisine çok önemli sorumluluklar yüklenecek.Fatih Terim ile çıkışa geçen Donk ve sakatlığını atlatan Fernando, yine en önemli kozlar. 13 maçta yer alan Donk, yüzde 80 pas isabeti, 2.5'luk maç başı hava hakimiyeti ve yüzde 64'lük ikili mücadele kazanma oranıyla oynuyor.Fernando, yüzde 89'luk pas isabetiyle takımın en iyilerinden. Maç başı top kapmada da 1.6 ile oynayan Brezilyalı, sigorta görevinde. Beşiktaş'ta da sürekli yükselişte olan Atiba ve Medel, pas oranında ligin en iyileri. Atiba yüzde 93, Medel de yüzde 92'lik pas isabet oranına sahip... İkilinin maç başı top kapması da 1.7 seviyelerinde.