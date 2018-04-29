  •  
    Beşiktaş çıkmadı, idman sırasında sakatlık anı...
  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!

Derbinin kaderini çizecek 4 orta sahanın rakamları

Şampiyonluğun düğümünü çözecek karşılaşmalardan biri olan Galatasaray Beşiktaş derbisinde öne çıkması planlanan yıldızlar oyunun kaderini değiştirebilir.

Kaynak: Milliyet
Derbinin kaderini çizecek 4 orta sahanın rakamları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2018 09:37
İlgili Haberler
İki takımın derbide en fazla yükünü sırtlayacak bölgesi orta saha olacak. Galatasaray'da Donk-Fernando ve Beşiktaş'ta Medel-Atiba ikilisine çok önemli sorumluluklar yüklenecek.

Fatih Terim ile çıkışa geçen Donk ve sakatlığını atlatan Fernando, yine en önemli kozlar. 13 maçta yer alan Donk, yüzde 80 pas isabeti, 2.5'luk maç başı hava hakimiyeti ve yüzde 64'lük ikili mücadele kazanma oranıyla oynuyor.

Fernando, yüzde 89'luk pas isabetiyle takımın en iyilerinden. Maç başı top kapmada da 1.6 ile oynayan Brezilyalı, sigorta görevinde. Beşiktaş'ta da sürekli yükselişte olan Atiba ve Medel, pas oranında ligin en iyileri. Atiba yüzde 93, Medel de yüzde 92'lik pas isabet oranına sahip... İkilinin maç başı top kapması da 1.7 seviyelerinde.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için