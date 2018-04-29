Galatasaray'da şampiyonluk düğümünün çözüleceği Beşiktaş derbisinde tüm hesaplarını galibiyet üzerine kurarken, teknik direktör Fatih Terim de kendilerini zafere taşıyacak stratejileri belirledi. İşte Aslan'ı galibiyete götürecek formüller:
1 ERKEN GOL: Terim, maça müthiş baskılı başlayıp, erken gol bulmak istiyor. Bu durumda rakip, daha çok baskı altına alınıp, daha fazla hata yapması planlanacak.
2 AGRESİF FUTBOL: Başakşehir maçında olduğu gibi, sahanın her yerinde agresif bir futbol sergilenecek. Teknik heyetin bunun özellikle futbol kuralları içinde kalmasına dikkat edilmesini istedi.
3 3 FUTBOLCUYA DİKKAT: Talisca'nın geriden gelip hava toplarına çıkması, Quaresma'nın ortaları ve Babel'in şutları... Bu noktada herkes kendi alanında bu oyunculara özellikle dikkat edecek. Ayrıca yine Babel'in arka direkte kafa topları için çalışmalar yapıldı.
4 İKİ ANAHTAR İSİM: Fatih Terim, ön bölgede, golü bulmak için Feghouli ve Rodrigues'in enerjisine ve yeteneklerine güveniyor. İkili, Gomis'e pozisyon yaratıp, kendileri de gol kovalayacak.
5 ÖNCELİK HÜCUM: Savunma konusunda problemler yaşayan Galatasaray, bu nedenle topu mümkün olduğunda 2 ve 3. bölgede tutmaya çalışacak. Sarı-kırmızılıların önceliği kesinlikle savunma değil hücum olacak.
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1 ERKEN GOL: Terim, maça müthiş baskılı başlayıp, erken gol bulmak istiyor. Bu durumda rakip, daha çok baskı altına alınıp, daha fazla hata yapması planlanacak.
2 AGRESİF FUTBOL: Başakşehir maçında olduğu gibi, sahanın her yerinde agresif bir futbol sergilenecek. Teknik heyetin bunun özellikle futbol kuralları içinde kalmasına dikkat edilmesini istedi.
3 3 FUTBOLCUYA DİKKAT: Talisca'nın geriden gelip hava toplarına çıkması, Quaresma'nın ortaları ve Babel'in şutları... Bu noktada herkes kendi alanında bu oyunculara özellikle dikkat edecek. Ayrıca yine Babel'in arka direkte kafa topları için çalışmalar yapıldı.
4 İKİ ANAHTAR İSİM: Fatih Terim, ön bölgede, golü bulmak için Feghouli ve Rodrigues'in enerjisine ve yeteneklerine güveniyor. İkili, Gomis'e pozisyon yaratıp, kendileri de gol kovalayacak.
5 ÖNCELİK HÜCUM: Savunma konusunda problemler yaşayan Galatasaray, bu nedenle topu mümkün olduğunda 2 ve 3. bölgede tutmaya çalışacak. Sarı-kırmızılıların önceliği kesinlikle savunma değil hücum olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın