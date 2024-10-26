Yeni Malatyaspor eksi 3 puanda takıldı kaldı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ümraniyespor 2-0'lık kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Benny ve 64. dakikada Kubilay Aktaş kaydetti.
Ev sahibi ekipte Georgi Minchev, 74. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
2 haftalık galibiyet hasretine son veren Ümraniyespor, puanını 17'ye çıkardı. Bu sezon çıktığı tüm maçlarda mağlup olan ve 3 puanı TFF tarafından silinen Yeni Malatyaspor -3 puanda kaldı.
Ümraniyespor, gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Benny ve 64. dakikada Kubilay Aktaş kaydetti.
Ev sahibi ekipte Georgi Minchev, 74. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
2 haftalık galibiyet hasretine son veren Ümraniyespor, puanını 17'ye çıkardı. Bu sezon çıktığı tüm maçlarda mağlup olan ve 3 puanı TFF tarafından silinen Yeni Malatyaspor -3 puanda kaldı.
Ümraniyespor, gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.