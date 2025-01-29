Yener İnce'den flaş Icardi açıklaması: 'Öyle bir durum yok'

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bugün İstanbul'daki son çalışmasını gerçekleştirdi. Sarı - kırmızılılarda yapılan antrenmanın ardından Kulüp Doktoru Yener İnce sakatlık açıklamalarda bulundu.
Mauro Icardi hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden İnce, "Mauro Icardi ile ilgili spekülasyon çıkıyor. 'Rapor vermedi' gibi bir durum yok. Her gün konuşuyoruz, doktoruyla da irtibattayım. Başka takımlarda da bu sakatlık 8-9 ay sürer. 6 ayda da dönebilir ama riskli olur." diye konuştu.
Mauro Icardi hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden İnce, "Mauro Icardi ile ilgili spekülasyon çıkıyor. 'Rapor vermedi' gibi bir durum yok. Her gün konuşuyoruz, doktoruyla da irtibattayım. Başka takımlarda da bu sakatlık 8-9 ay sürer. 6 ayda da dönebilir ama riskli olur." diye konuştu.