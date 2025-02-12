'Yasaklı' Kayserispor'da 2 ayrılık

Transfer yasağı bulunan ve bu nedenle ara dönemde kadrosuna takviye yapamayan Kayserispor'da 2 futbolcu takımdan ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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'Yasaklı' Kayserispor'da 2 ayrılık
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12 Şubat 2025 13:04
Son güncelleme 12 Şubat 2025 13:05
Son olarak 2023-2024 sezonunda transfer yapabilen Kayserispor'a daha sonra yasak geldi.

İki dönem transfer yasağı bulunan sarı kırmızılı takım bu nedenle 2024-2025 sezonu öncesi kadrosuna kimseyi katamadı.

Devre arası transfer döneminde de kadrosuna takviye yapamayan Kayserispor'da altyapıdan yetişen Hayrullah Erkip ile Aylton Boa Morte takımdan ayrıldı.

Hayrullah Erkip bu sezon Süper Lig'de hiç forma şansı bulamazken, Aylton Boa Morte Süper Lig'de 18 maçta forma giyerken, 4 gol 2 asist ile oynadı.


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