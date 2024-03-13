NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan yedi karşılaşmayla devam etti.



KNICKS 106-79 76ERS



New York Knicks, Madison Square Garden'da Philadelphia 76ers'ı 106-79 mağlup etti.



Knicks'te Jalen Brunson ve Josh Hart 20'şer sayıyla takımı galibiyete taşıyan isimler oldular. OG Anunoby, uzun bir aradan sonra parkelere döndüğü maçta 29 dakika süre alarak 14 sayı ve 4 ribaund kaydetti. Donte DiVincenzo 16 sayı ve 4 asistle oynadı.



Kelly Oubre Jr. 19 sayı ve 6 ribauntla 76ers'ın en skorer ismi oldu. Tyrese Maxey 17 sayı, 4 asist ve 2 ribaund kaydetti. Paul Reed maçı benchten 14 sayı ve 8 ribaundla tamamladı.



PACERS 121-111 THUNDER



Indiana Pacers, Paycom Center'da Oklahoma City Thunder'ı 121-111 devirdi.



Pacers'ta Myles Turner 24 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle öne çıkan isim oldu. Tyrese Haliburton 18 sayı ve 12 asistle maçı tamamladı. Pascal Siakam 18 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı. Chet Holmgren 15 sayı ve 13 ribauntla double-double yaptı ve 2 de blok ekledi. Lu Dort ise 18 sayı ve 3 asistle oynadı.



GRIZZLIES 109-97 WIZARDS



Memphis Grizzlies, FedEx Forum'da Washington Wizards'ı 109-97 yendi.



Trey Jemison, Grizzlies'te 24 sayı, 6 ribaund ve 2 blokla öne çıkan isimdi. GG Jackson 19 sayı kaydetti. Jake LaRavia 16 sayı, 4 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı.



Kyle Kuzma 24 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla Wizards'a liderlik etti. Corey Kispert 22 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalmayla oynadı. Deni Avdija 16 sayı, 4 ribaund ve 1 asist kaydetti.



ROCKETS 103-101 SPURS



Houston Rockets, Frost Bank Center'da San Antonio Spurs'ü 103-101 mağlup etti.



Fred VanVleet, Rockets'ta 21 sayı, 7 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 2 blokla galibiyetin mimarı oldu. Jalen Green 16 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynadı. Jabari Smith Jr. 15 sayı, 9 ribaund ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



Tre Jones, Spurs'te 24 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 3 top çalmayla öne çıkan isim oldu. Jeremy Sochan 21 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blok kaydederken, Victor Wembanyama maçı 13 sayı, 10 ribaund, 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile tamamladı.



CELTICS 123-107 JAZZ



Boston Celtics, Delta Center'da ev sahibi Utah Jazz'i 123-107 devirdi.



Jayson Tatum 38 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle Celtics'i galibiyete taşıdı. Derrick White 24 sayı, 6 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 3 blokla oynarken, Jrue Holiday 16 sayı, 5 ribaund, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.



Keyonte George 26 sayı, 6 asist ve 2 blokla Jazz'e liderlik etti. Jordan Clarkson 21 sayı, 2 asist ve 1 top çalma ile oynarken, Collin Sexton 20 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 1 blokla oynadı.



TIMBERWOLVES 118-110 CLIPPERS



Minnesota Timberwolves, Crypto.com Arena'da ev sahibi LA Clippers'ı 118-100 mağlup etti.



22 sayı farktan dönerek 2012'den bu yana takım tarihinin en büyük geri dönüşünü gerçekleştiren Timberwolves'ta, Anthony Edwards 37 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle takımının en skorer ismi oldu. Nickeil Alexander-Walker sezon rekoru 28 sayı kaydederken, Mike Conley 23 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle oynadı ve Kyle Anderson ise 10 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle maçı tamamladı.



Clippers'ta Paul George 22 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle mücadele etti. James Harden 12 sayı, 2 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Ivica Zubac 10 sayı ve 8 ribaund kaydederken, Kawhi Leonard sırt spazmı nedeniyle sadece ilk çeyrekte oynadıktan sonra maçı terk etmek durumunda kaldı.



KINGS 129-94 BUCKS



Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 129-94 mağlup etti.



Kings'te De'Aaron Fox 29 sayı, 6 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla takımının en skorer ismiydi. Domantas Sabonis 22 sayı, 11 ribaund ve 8 asistle oynadı. Malik Monk ise galibiyete benchten 25 sayı, 5 ribaund ve 5 asistlik bir katkı verdi.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 13 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Malik Beasley 11 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle oynadı. Damian Lillard 10/12 şut isabetiyle tamamladığı gecede 10 sayı, 5 ribaund ve 6 asistle oynadı.





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