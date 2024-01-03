Washington Wizards'ın Kyle Kuzma'yı 'birden fazla ilk tur draft hakkı' için takas bloğuna koyduğu ve Indiana Pacers'ın kendisini takip edebileceği iddia edildi.



Clutch Points'ten Brett Siegel'ın raporuna göre Wizards, birkaç draft hakkı karşılığında Kuzma'yı takaslamak istiyor:



"Kyle Kuzma'nın, Washington Wizards tarafından birden fazla ilk tur seçimi karşılığında müsait hale getirilmesi bekleniyor. Bir süredir uzun forvet desteği bekleyen takımlardan biri de Indiana Pacers."



28 yaşındaki oyuncu bu sezon maç başına 23.1 sayı, 6.2 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla oynuyor.





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