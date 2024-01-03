Wizards, Kyle Kuzma için "birden fazla ilk tur draft hakkı" istiyor

Washington Wizards'ın Kyle Kuzma'yı 'birden fazla ilk tur draft hakkı' için takas bloğuna koyduğu ve Indiana Pacers'ın kendisini takip edebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Wizards, Kyle Kuzma için 'birden fazla ilk tur draft hakkı' istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2024 13:08
Washington Wizards'ın Kyle Kuzma'yı 'birden fazla ilk tur draft hakkı' için takas bloğuna koyduğu ve Indiana Pacers'ın kendisini takip edebileceği iddia edildi.

Clutch Points'ten Brett Siegel'ın raporuna göre Wizards, birkaç draft hakkı karşılığında Kuzma'yı takaslamak istiyor:

"Kyle Kuzma'nın, Washington Wizards tarafından birden fazla ilk tur seçimi karşılığında müsait hale getirilmesi bekleniyor. Bir süredir uzun forvet desteği bekleyen takımlardan biri de Indiana Pacers."

28 yaşındaki oyuncu bu sezon maç başına 23.1 sayı, 6.2 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla oynuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery