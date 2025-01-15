West Ham'dan Wahi'ye 30 milyon euro

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Elye Wahi ile West Ham'ın da ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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West Ham'dan Wahi'ye 30 milyon euro
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15 Ocak 2025 23:18
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Marsilya forması giyen Elye Wahi için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

ESPN'de yer alan habere göre; West Ham, Galatasaray'ın da istediği Elye Wahi ile ilgileniyor.

30 MİLYON EURO

Haberde İngiliz ekibinin Wahi için 30 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Öte yandan 22 yaşındaki forvetin ilgiye rağmen Marsilya'dan ayrılmak istemediği aktarıldı.

Elye Wahi bu sezon 13 karşılaşmaya çektı ve 3 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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