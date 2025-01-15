West Ham'dan Wahi'ye 30 milyon euro

Marsilya forması giyen Elye Wahi için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.
ESPN'de yer alan habere göre; West Ham, Galatasaray'ın da istediği Elye Wahi ile ilgileniyor.
30 MİLYON EURO
Haberde İngiliz ekibinin Wahi için 30 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.
Öte yandan 22 yaşındaki forvetin ilgiye rağmen Marsilya'dan ayrılmak istemediği aktarıldı.
Elye Wahi bu sezon 13 karşılaşmaya çektı ve 3 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
ESPN'de yer alan habere göre; West Ham, Galatasaray'ın da istediği Elye Wahi ile ilgileniyor.
30 MİLYON EURO
Haberde İngiliz ekibinin Wahi için 30 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.
Öte yandan 22 yaşındaki forvetin ilgiye rağmen Marsilya'dan ayrılmak istemediği aktarıldı.
Elye Wahi bu sezon 13 karşılaşmaya çektı ve 3 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.