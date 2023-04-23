West Ham, Bournemouth'un fişini ilk devrede çekti

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Gary O'Neil'in ekibi Bournemouth ile David Moyes'un yönetimindeki West Ham United karşı karşıya geldi.
Vitality Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip West Ham 4-0 kazanırken goller; 5. dakikada Michael Antonio, 12. dakikada Lucas Paqueta, 43. dakikada Declan Rice ve 72. dakikada Pablo Fornals'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki son 3 maçından 7 puan çıkaran West Ham puanını 34'e yükseltirken, Bournemouth 33 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bournemouth deplasmanda Southampton'a konuk olurken, West Ham evinde Liverpool'u ağırlayacak.
Vitality Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip West Ham 4-0 kazanırken goller; 5. dakikada Michael Antonio, 12. dakikada Lucas Paqueta, 43. dakikada Declan Rice ve 72. dakikada Pablo Fornals'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki son 3 maçından 7 puan çıkaran West Ham puanını 34'e yükseltirken, Bournemouth 33 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bournemouth deplasmanda Southampton'a konuk olurken, West Ham evinde Liverpool'u ağırlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ