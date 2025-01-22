Golden State Warriors'ın Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu gözüne kestirdiği iddia edildi.



Antetokounmpo'nun Milwaukee ile olan anlaşması önümüzdeki yaz sona ererken, oyuncu opsiyonunu kullanmaması durumunda Warriors'ın kendisini takip ettiği öne sürüldü.



ESPN'den Ohm Youngmisuk'a göre Warriors, gelecekteki potansiyel süperstarlar için elindeki varlıkları koruma arzusu nedeniyle Jimmy Butler için bir takas yapma konusunda tereddütlü görünse de, aynı durum Antetokounmpo için geçerli görünmüyor olabilir.



Bucks yıldız oyuncusunu takas etmek istediğine dair herhangi bir niyet belirtisi belirtmemiş olsa da, Youngmisuk, ESPN'den Brian Windhorst'un sunduğu 'The Hoop Collective' adlı podcast'te Golden State'in takımın kaderini değiştirebilecek bir süperstarın "yolunu gözlediğini" savundu.



2024-25 sezonu boyunca Bucks ile sözleşme altında olan Giannis, Aralık 2020'de, 2025-26 sezonu için oyuncu opsiyonu içeren beş yıllığı 228,2 milyon dolarlık bir süpermaksimum uzatma imzalamıştı.



