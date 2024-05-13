Voleybolda Milletler Ligi başlıyor

Voleybolda milli sezon Antalya'da başlayacak. FIVB Milletler Ligi'nin son şampiyonu "Filenin Sultanları", organizasyonun Antalya'daki ilk ayağında; Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa'yla mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda Milletler Ligi başlıyor
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13 Mayıs 2024 13:20
Voleybolda "milli sezon" 14 Mayıs Salı (yarın) kadınlarda FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabıyla başlayacak

Bu seneki ilk sınavını VNL'de verecek son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma yapacak.

"Filenin Sultanları", ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

İLK RAKİP JAPONYA

Milli takım, Antalya etabında Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa'yla karşılaşacak. "Filenin Sultanları", ilk maçını 15 Mayıs Çarşamba günü Japonya'yla oynayacak.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

İŞTE İLK HAFTANIN PROGRAMI

Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

15 Mayıs Çarşamba:

20.00 Japonya-Türkiye

16 Mayıs Perşembe:

20.00 Hollanda-Türkiye

18 Mayıs Cumartesi:

20.00 İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar:

20.00 Fransa-Türkiye

DÜNYA 1 NUMARASI OLARAK BAŞLIYOR

İlklerin yılı 2023'te üç kupa kazanan milliler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ni ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı etti.

"Filenin Sultanları", geçen yıl VNL ve Avrupa Şampiyonası'nda da ilk kez şampiyon olmayı başarmıştı.

Geçen yıl eylül ayında bu seneki VNL sezonuna (mayıs ayı) kadar "dünya bir numarası" olmayı garantileyen milliler, bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

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