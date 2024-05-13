Voleybolda Milletler Ligi başlıyor

Voleybolda "milli sezon" 14 Mayıs Salı (yarın) kadınlarda FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabıyla başlayacak



Bu seneki ilk sınavını VNL'de verecek son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma yapacak.



"Filenin Sultanları", ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.



İLK RAKİP JAPONYA



Milli takım, Antalya etabında Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa'yla karşılaşacak. "Filenin Sultanları", ilk maçını 15 Mayıs Çarşamba günü Japonya'yla oynayacak.



16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.



İŞTE İLK HAFTANIN PROGRAMI



Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:



15 Mayıs Çarşamba:



20.00 Japonya-Türkiye



16 Mayıs Perşembe:



20.00 Hollanda-Türkiye



18 Mayıs Cumartesi:



20.00 İtalya-Türkiye



19 Mayıs Pazar:



20.00 Fransa-Türkiye



DÜNYA 1 NUMARASI OLARAK BAŞLIYOR



İlklerin yılı 2023'te üç kupa kazanan milliler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ni ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı etti.



"Filenin Sultanları", geçen yıl VNL ve Avrupa Şampiyonası'nda da ilk kez şampiyon olmayı başarmıştı.



Geçen yıl eylül ayında bu seneki VNL sezonuna (mayıs ayı) kadar "dünya bir numarası" olmayı garantileyen milliler, bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.





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