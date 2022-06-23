Geçen sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Beşiktaş yeni sezona umutla bakıyor. Siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarının dışında stadyumla ilgili de düzenlemeler yapıyor. Beşiktaş yöneticisi Bilgihan Sürmen, Vodafone Park Stadı'ndaki çim yenileme çalışmaları hakkında konuştu.



ZEMİN, SAMPDORIA MAÇINA YETİŞECEK



Sürmen yaptığı açıklamada, "Yenileme çalışmaları doğrultusunda eski çim kaldırıldı ve zemin 20 cm kazındı. Önümüzdeki dönemde önce toprak ardından rulo çim serilecek, üstüne de hibrit çakılacak. Bu işlemleri 20 Temmuz'a kadar tamamlayacağız. Sonraki bir hafta ise bakım çalışmalarıyla geçecek. Zemin, 30 Temmuz'daki Sampdoria maçına yetişecek" ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ



Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da İstanbul'da başlayacak Beşiktaş, sonrasınra 2 etap halinde yurt dışında kamp gerçekleştirecek. Siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarının ardından İstanbul'da Sampdoria ile hazırlık maçı yapacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maç programı şu şekilde:



27 Haziran Pazartesi: 19.00 / Beşiktaş-Sampdoria



23 Temmuz Cumartesi: 19.00 / Beşiktaş-Wolverhampton



26 Temmuz Salı: 19.00 / Beşiktaş-Alaves





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