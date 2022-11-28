Vitor Pereira'dan Fenerbahçe'ye hediye

Fenerbahçe sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Bright Osayi Samuel'i daha ileride kullanmak isteyen teknik direktör Jorge Jesus geriye adam istedi.Hedefteki isim ise Matheuzinho. Brezilya basınında yer alan habere göre geçen hafta yazdığı isimle ilgili Fenerbahçe bir süredir çalışıyordu. Scout ekibi raporunu tamamladı, hem Jesus'a hem de yönetime iletti. İyi referanslar da gelince Fenerbahçe, Metheuzinho için harekat başlatma kararı aldı. Fenerbahçe, 2.7 milyon euroluk bir bedelle Flamengo'nun kapısını çalacak.Corinthians'tan ayrıldıktan sonra Flamengo'nun yolunu tutan sarı-lacivertlilerin eski hocası Vitor Pereira'nın da bu trnasfere engel olmayacağı belirtildi.