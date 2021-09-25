Fenerbahçe, ligde son olarak Giresunspor'u devirmeyi başardı. Fenerbahç 'nin hocası Vitor Pereira da pazar günü oynanacak Hatayspor maçı öncesinde konuştu.



Özellikle Karadeniz ekibi ile oynanan mücadele sonrasında sakatlıklardan ve yorgunluktan yakınan Portekizli deneyimli çalıştırıcı, Hatayspor mücadelesi için öğrencilerini uyardı.



Vitor Pereira, zorlu bir rakip ile kozlarını paylaşacaklarının altını çizerken, "Ligin en zorlu takımlarından birine karşı puan mücadelesi vereceğiz" ifadelerini kullandı.



'Zor bir lig'



Portekizli teknik adam, her geçen gün daha iyiye gideceklerinin altını çizerken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güçlü ruhumuzu bir kez daha gösterme zamanı. Frankfurt maçında sergilediğimiz futbola yakın bir performans sergilememiz gerekir. Aksi takdirde beklenmedik sonuçlar bizi üzebilir. Bu nedenle savaşçı ve güçlü ruhunuzu sahaya yansıtmalı ve maçtan galibiyetle ayrılmalısınız. Her takımın puan kaybetme tehlikesi yaşadığı, zor bir ligde mücadele ediyoruz. Rakibin gücüne saygı göstermeli ve çok dikkat etmeliyiz."



