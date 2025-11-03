03 Kasım
Viktoria Plzen'de Fenerbahçe öncesi sakatlık!

Viktoria Plzen forması giyen Karel Spacil, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe maçından önce ligdeki Teplice maçında sakatlandı ve sekerek oyundan çıktı.

calendar 03 Kasım 2025 14:35 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025 15:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanına konuk olacak.

Bu mücadele öncesi Viktoria Plzen'de bir sakatlık yaşandı. Pazar günü ligde deplasmanda Teplice'ye konuk olan Viktoria Plzen'de 22 yaşındaki orta saha Karel Spacil sakatlandı ve sekerek oyundan çıktı.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA

Viktoria Plzen'in teknik direktörü Martin Hysky, sakatlanan Spacil'in durumuyla ilgili konuştu.


Hysky, "Daha ayrıntılı bir sonuç gerekiyor. Doktorlarımız ve fizyoterapistlerimizin, perşembe günü Fenerbahçe ile oynanacak Avrupa Ligi maçında sahada olabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum." dedi.

Viktoria Plzen forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Spacil, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

FORMDA ÇIKACAKLAR!

Öte yandan Viktoria Plzen, Fenerbahçe karşısına oldukça formda geliyor. Çek ekibi, oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı ve 6 galibiyet aldı. Plzen'in üst üste 5 galibiyetle Fenerbahçe maçına çıkacak olması dikkat çekiyor.

Viktoria Plzen ile Fenerbahçe, 6 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te Çekya'da karşı karşıya gelecek.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.