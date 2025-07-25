Victor Osimhen: 'Yakında orada olacağım'

Galatasaray'ın transferi için geri sayıma geçtiği Victor Osimhen, katıldığı bir YouTube kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Osimhen'in daha önce verdiği röportaj, Instablog9jaTV YouTube kanalında yeni yayınlandı.
Osimhen, "Hala sevdiğiniz ve oynamayı arzuladığınız bir kulüp var mı?" sorusunun ardından, "Büyürken desteklediğim bir takım vardı ama profesyonel olduktan sonra bunu kamerada söyleyemem, biliyorsunuz. Ama benim için hayranlık duyduğum çok büyük kulüpler var. Bir gün orada olacağımı ya da yakında orada olacağımı biliyorum. Ama açıkçası, benim için bu çok da önemli değil." yanıtını verdi.
TRANSFERDE SON DURUM
Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli ile tüm şartlarda anlaşma sağladı ve kulüpler arası sözleşmeyi imzaladı.
Galatasaray, Victor Osimhen transferini tamamlamak için kulüpler arası sözleşmeye imzayı attı ve kontratları Napoli'ye gönderdi. Napoli'nin de kısa süre içerisinde imzayı atması ve transferi tamamlaması bekleniyor.
40 MİLYON EURO PEŞİN
Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin banka teminatı şartını kabul etti. 40 milyon euro peşinatı hazırlayan Galatasaray, kalan 35 milyon euroyu ise banka teminatlı iki taksitte ödeyecek.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Resmi açıklama için artık geri sayım başladı.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.
Osimhen, "Hala sevdiğiniz ve oynamayı arzuladığınız bir kulüp var mı?" sorusunun ardından, "Büyürken desteklediğim bir takım vardı ama profesyonel olduktan sonra bunu kamerada söyleyemem, biliyorsunuz. Ama benim için hayranlık duyduğum çok büyük kulüpler var. Bir gün orada olacağımı ya da yakında orada olacağımı biliyorum. Ama açıkçası, benim için bu çok da önemli değil." yanıtını verdi.
TRANSFERDE SON DURUM
Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli ile tüm şartlarda anlaşma sağladı ve kulüpler arası sözleşmeyi imzaladı.
Galatasaray, Victor Osimhen transferini tamamlamak için kulüpler arası sözleşmeye imzayı attı ve kontratları Napoli'ye gönderdi. Napoli'nin de kısa süre içerisinde imzayı atması ve transferi tamamlaması bekleniyor.
40 MİLYON EURO PEŞİN
Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin banka teminatı şartını kabul etti. 40 milyon euro peşinatı hazırlayan Galatasaray, kalan 35 milyon euroyu ise banka teminatlı iki taksitte ödeyecek.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Resmi açıklama için artık geri sayım başladı.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.