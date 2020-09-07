Vedat Muriqi'den Vedat Milor'a: Çiğ et!

Ünlü gurme Vedat Milor, Twitter'da Fenerbahçeli Vedat Muriqi ile güldüren bir diyaloğa girdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Vedat Muriqi'den Vedat Milor'a: Çiğ et!
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07 Eylül 2020 00:32
Fenerbahçeli Vedat Muriqi, ünlü gurme Vedat Milor ile Twitter'da "et" sohbetine girdi.

Vedat Milor, Twitter'dan paylaştığı bir videoda, "Time gibi dergilerde gastronomi üzerine yazılar yazan arkadaşım Lydia Itoi'nin gönderdiği bir videoyu paylaşmak istiyorum. İspanya'daki Casa Nicolas'tan. İçini nasıl buldunuz?" ifadelerini kullandı ve Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'yi etiketledi.

Kosovalı santrfor ise Milor'un bu sorusuna, "Biraz daha çiğ olabilirdi sanki,ne dersiniz?" şeklinde yanıt verdi.

İkilinin bu diyaloğu, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.



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