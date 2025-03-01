Vedat Karakuş'tan müjdeli haber!

Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Bodrum FK maçında bir sakatlık yaşandı.
Karşılaşmanın 35. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda George Puscas'ın dizi Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş'un kafasının arkasına geldi.
Vedat Karakuş, bu müdahale sonrası sakatlık yaşadı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Vedat Karakuş için sahaya ambulans girdi ve 27 yaşındaki kaleci hastaneye kaldırıldı.
Adana Demirspor'da karşılaşmanın 38. dakikasında Vedat Karakuş yerine Murat Uğur Eser oyuna dahil oldu.
BİLİNCİ AÇIK
Öte yandan daha sonra yayıncı kuruluş Vedat Karakuş'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 27 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğu ve kontroller için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
MAÇ SONU AÇIKLAMA
"DURUMU İYİ"
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Vedat Karakuş'un hastaneden taburcu edildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Avcı, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Vedat'ın durumu şu anda iyi. Hastaneden taburcu edildi şu anda doktor kontrolünde tesislere gidiyor." dedi.
Karşılaşmanın 35. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda George Puscas'ın dizi Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş'un kafasının arkasına geldi.
Vedat Karakuş, bu müdahale sonrası sakatlık yaşadı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Vedat Karakuş için sahaya ambulans girdi ve 27 yaşındaki kaleci hastaneye kaldırıldı.
Adana Demirspor'da karşılaşmanın 38. dakikasında Vedat Karakuş yerine Murat Uğur Eser oyuna dahil oldu.
BİLİNCİ AÇIK
Öte yandan daha sonra yayıncı kuruluş Vedat Karakuş'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 27 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğu ve kontroller için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
MAÇ SONU AÇIKLAMA
"DURUMU İYİ"
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Vedat Karakuş'un hastaneden taburcu edildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Avcı, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Vedat'ın durumu şu anda iyi. Hastaneden taburcu edildi şu anda doktor kontrolünde tesislere gidiyor." dedi.
Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş, George Puşcaş ile yaşadığı pozisyonun ardından kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü. pic.twitter.com/NqLsvhMyIn
— Sporxtv (@sporxtv) March 1, 2025