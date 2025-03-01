Vedat Karakuş'tan müjdeli haber!

Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş, George Puşcaş ile yaşadığı pozisyonun ardından kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü. pic.twitter.com/NqLsvhMyIn



— Sporxtv (@sporxtv) March 1, 2025

Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Bodrum FK maçında bir sakatlık yaşandı.Karşılaşmanın 35. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda George Puscas'ın dizi Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş'un kafasının arkasına geldi.Vedat Karakuş, bu müdahale sonrası sakatlık yaşadı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Vedat Karakuş için sahaya ambulans girdi ve 27 yaşındaki kaleci hastaneye kaldırıldı.Adana Demirspor'da karşılaşmanın 38. dakikasında Vedat Karakuş yerine Murat Uğur Eser oyuna dahil oldu.Öte yandan daha sonra yayıncı kuruluş Vedat Karakuş'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 27 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğu ve kontroller için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Vedat Karakuş'un hastaneden taburcu edildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.Avcı, maçın ardından yaptığı açıklamadadedi.