23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
1-1
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
1-3
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
0-130'
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
1-1
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
2-4
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
0-115'
23 Kasım
Nantes-Lorient
0-015'
23 Kasım
Brest-Metz
1-116'
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-0
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
1-2
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
0-152'
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-0
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
0-00'
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-2
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
0-01'
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
2-0
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
0-029'
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Vanspor, Keçiörengücü'ne karşı bir puanı kurtardı!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Vanspor FK ile Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

calendar 23 Kasım 2025 18:01 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2025 19:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vanspor, Keçiörengücü'ne karşı bir puanı kurtardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Vanspor FK, sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti.

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada Keçiörengücü'nün golünü 28. dakikada Junior Fernandes attı. Vanspor'un golünü ise 90+1. dakikada Ivan Cedric kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Vanspor FK, puanını 21'e yükseltti. Keçiörengücü ise 18 puana ulaştı.

Ligde gelecek hafta Vanspor, Serik Spor'u konuk edecek. Keçiörengücü, Iğdır FK'yi ağırlayacak.
 
Stat: Van Atatürk
 
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Batuhan Bıyıklı
 
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 46 Medeni Bingöl), Mehmet Maniş, Jevsenak (Dk. 75 Lucas), Jefferson, Regis, Erdem Seçgin (Dk. 75 Emir Bars), Mehmet Özcan, Traore (Dk. 79 Vlachomitros), Cedric
 
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan (Dk. 46 Aykut Özer), Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere (Dk. 84 Süleyman Luş), Mexer, İshak Karaoğul, Roshi (Dk. 84 Abdullah Çelik), Hüseyin Bulut, İbrahim Akdağ (Dk. 84 Haqi Osman), Ezeh, Fernandes, Diouf (Dk. 76 Halil Can Ayan)
 
Goller: Dk. 28 Fernandes (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 90+1 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 46 Mehmet Özcan, Dk. 65 Oulare (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 52 Mexer, Dk. 61 Roshi, Dk. 64 Aykut Özer, Dk. 90+4 Fernandes, Dk. 90+6 Halil Can Ayan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
