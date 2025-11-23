Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Vanspor FK, sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti.
Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
Karşılaşmada Keçiörengücü'nün golünü 28. dakikada Junior Fernandes attı. Vanspor'un golünü ise 90+1. dakikada Ivan Cedric kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Vanspor FK, puanını 21'e yükseltti. Keçiörengücü ise 18 puana ulaştı.
Ligde gelecek hafta Vanspor, Serik Spor'u konuk edecek. Keçiörengücü, Iğdır FK'yi ağırlayacak.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Batuhan Bıyıklı
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 46 Medeni Bingöl), Mehmet Maniş, Jevsenak (Dk. 75 Lucas), Jefferson, Regis, Erdem Seçgin (Dk. 75 Emir Bars), Mehmet Özcan, Traore (Dk. 79 Vlachomitros), Cedric
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan (Dk. 46 Aykut Özer), Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere (Dk. 84 Süleyman Luş), Mexer, İshak Karaoğul, Roshi (Dk. 84 Abdullah Çelik), Hüseyin Bulut, İbrahim Akdağ (Dk. 84 Haqi Osman), Ezeh, Fernandes, Diouf (Dk. 76 Halil Can Ayan)
Goller: Dk. 28 Fernandes (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 90+1 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor)
Sarı kartlar: Dk. 46 Mehmet Özcan, Dk. 65 Oulare (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 52 Mexer, Dk. 61 Roshi, Dk. 64 Aykut Özer, Dk. 90+4 Fernandes, Dk. 90+6 Halil Can Ayan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)