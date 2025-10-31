30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Valencia, sahasında Dubai'yi kıl payı mağlup etti!

EuroLeague'nin 8. hafta karşılaşmasında Valencia, sahasında Dubai'yi 80-78 mağlup etti.

31 Ekim 2025 01:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
EuroLeague'nin 8. hafta karşılaşmasında Valencia ile Dubai karşı karşıya geldi.

Roig Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip Valencia, 80-78'lik skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Dubai üst üste 3. mağlubiyetini ligde ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

EuroLeague'nin gelecek haftasında Valencia, Zalgiris deplasmanına gidecek. Dubai, Hapoel Tel Aviv'i konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
