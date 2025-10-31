Valencia, sahasında Dubai'yi kıl payı mağlup etti!

EuroLeague'nin 8. hafta karşılaşmasında Valencia ile Dubai karşı karşıya geldi.
Roig Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip Valencia, 80-78'lik skorla kazandı.
Bu sonucun ardından Dubai üst üste 3. mağlubiyetini ligde ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
EuroLeague'nin gelecek haftasında Valencia, Zalgiris deplasmanına gidecek. Dubai, Hapoel Tel Aviv'i konuk edecek.
