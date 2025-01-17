Valencia'dan Elif Elmas hamlesi

Valencia, Leipzig forması giyen Elif Elmas ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Valencia'dan Elif Elmas hamlesi
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17 Ocak 2025 15:42
Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de forma giyen Elif Elmas'a İspanya'dan bir talip çıktı.

The Athletic'te yer alan habere göre, İspanyol ekibi Valencia, Elif Elmas ile ilgileniyor. Valencia'nın Elif Elmas'ı kiralamak istediği ve transfer için girişimleri olduğu belirtildi.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Leipzig'de 6 maçta 89 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Elif Elmas'ın Leipzig ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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