Vakıfköy'de yetişti Bursaspor'a geri döndü

Teknik Direktör Pablo Martin Batalla'nın verdiği rapor doğrultusunda transfer harekatını sürdüren Bursaspor, geride bıraktığımız sezon TFF 2.Lig ekibi 1461 Trabzon FK'da forma giyen eski oyuncusu Taha Can Velioğlu ile anlaştı.
Vakıfköy Futbol Akademisi'nden yetişen 30 yaşındaki deneyimli stoperin Karadeniz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Yapılan görüşmeler sonucunda bonservis konusunun çözüldüğü öğrenildi.
Geçen sezon 23 maçta 1 gol atan 1,87 boyundaki Taha Can Velioğlu, 2010-2013 yılları arasında Bursaspor formasıyla 4 maça çıkmıştı. [Olay]
Vakıfköy Futbol Akademisi'nden yetişen 30 yaşındaki deneyimli stoperin Karadeniz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Yapılan görüşmeler sonucunda bonservis konusunun çözüldüğü öğrenildi.
Geçen sezon 23 maçta 1 gol atan 1,87 boyundaki Taha Can Velioğlu, 2010-2013 yılları arasında Bursaspor formasıyla 4 maça çıkmıştı. [Olay]
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