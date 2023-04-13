VakıfBank'ta final coşkusu

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet'i eleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda finale yükselmenin mutluluğu yaşanıyor.



Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan rövanş maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan sarı-siyahlı takımın başantrenörü Giovanni Guidetti, oyuncularını performanslarından dolayı tebrik ederek, "Oyuncularıma ne kadar teşekkür etsem az. Her zaman motivelerdi, her zaman çok çalıştılar. Maç öncesinde önümüzde tırmanmamız gereken bir dağ vardı. Oyuncularım bunu çok güzel bir şekilde yaptı. Kimin performansı düşse, diğeri onu yükseltti. Harika bir sonuç aldık. Soyunma odanızda, 'Kayıplardan öğrendiğimiz için dünyanın en iyi takımıyız' yazısı yazıyor." diye konuştu.



Finalde Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacaklarını hatırlatan İtalyan başantrenör, "Finalde harika bir takıma karşı oynayacağız. Tijana Boskovic, Maja Ognjenovic gibi harika oyuncuları var. Kolay olmayacak ama kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.



Zehra Güneş: "İmkansızın olmadığını gösterdik"



VakıfBank'ın milli oyuncusu Zehra Güneş de çok iyi bir maç oynadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bu gece Burhan Felek'te voleybol tarihinin en büyük maçlarından biri oynandı diyebilirim. İki takımın birinde yer aldığım için gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün çok başka bir takım oyunu sergiledik. Gerçekten herkes birbirine çok bağlıydı. Herkes yüzde 100'ünü verdi. İmkansızın olmadığını, inandığımızda başarabileceğimizi gösterdik. Finalde iki Türk takımının oynayacak olmasından dolayı çok mutluyum. Türkiye'yi en iyi yerlerde temsil etmeye devam edeceğiz. Final maçı da bu maçtan farklı olmayacak. Seyir zevki ve seviyesi yüksek bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. İyi olan kazansın. Sonuçta kürsüde iki Türk takımı olacak. Şampiyonlar Ligi'ni şampiyonlukla da olsa, ikincilikle de olsa çok gurur duyarak bitireceğim."



Gabi: "Tarih yazdık"



VakıfBank'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriela Braga Guimares (Gabi), maçın kendileri için çok önemli olduğunu anlatarak, "Zor bir maç olacağını biliyorduk ama fark yaratacağımızı da biliyorduk. Bu adanmışlıkla çıktık. Tarih yazdık diye düşünüyorum. Bugün takım olarak harikaydık, ben de takımın akışına uyum sağladım." şeklinde görüş belirtti.



Finalde Eczacıbaşı Dynavit ile yapacakları maçın da zor geçeceğini anlatan Gabi, "Eczacıbaşı Dynavit, üstüne koyarak çok iyi bir takım haline geldi. Boskovic ve Ognjenovic gibi inanılmaz oyuncuları var. Zor olacak ama hazırlanmak için vaktimiz var. Tekrar bu kupayı evimize getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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