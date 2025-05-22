VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Yuan Xinyue ile smaçör Caterina Bosetti ile yollar ayrıldı.



Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki oyuncuya da katkılarından dolayı teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.



Yuan Xinyue ve Caterina Bosetti, VakıfBank'ta bu sezon Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.



