VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Yuan Xinyue ile smaçör Caterina Bosetti ile yollar ayrıldı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki oyuncuya da katkılarından dolayı teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Yuan Xinyue ve Caterina Bosetti, VakıfBank'ta bu sezon Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki oyuncuya da katkılarından dolayı teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Yuan Xinyue ve Caterina Bosetti, VakıfBank'ta bu sezon Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
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