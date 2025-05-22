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Vakıfbank'ta ayrılıklar yaşandı!

Vakıfbank Kadınlar Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Yuan Xinyue ve smaçör Caterina Bosetti ile yollar ayrıldı.

calendar 22 Mayıs 2025 17:53
Haber: AA, Fotoğraf: vakifbanksporkulubu.com
Vakıfbank'ta ayrılıklar yaşandı!
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Yuan Xinyue ile smaçör Caterina Bosetti ile yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki oyuncuya da katkılarından dolayı teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Yuan Xinyue ve Caterina Bosetti, VakıfBank'ta bu sezon Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.


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