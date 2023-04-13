VakıfBank 9. kez Şampiyonlar Ligi'nde finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleştiği Fenerbahçe Opet'i eleyerek adını finale yazdırdı.



Rakibi ile sahasında oynadığı ilk maçı 3-0 kaybeden sarı-siyahlı takım, Burhan Felek Vestel Salonu'nda rövanş maçında adeta zoru başardı.



Fenerbahçeli taraftarlar önünde oynanan karşılaşmada üstün bir mücadele ortaya koyan VakıfBank, rakibini 25-22, 25-14 ve 25-22 kazandığı setler sonucunda 3-0 yenerek maçı altın sete götürdü.



Sarı-siyahlı takım, etkili mücadelesini sürdürdüğü altın seti de 15-12 kazanarak finale çıkma başarısı gösterdi.



VakıfBank takımının teknik heyet ve oyuncuları, maç sonunda büyük sevinç yaşadı.



Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez finalde



VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez finalde mücadele edecek.



Sarı-siyahlı takım, daha önce 8 kez final oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.



CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022 yılında şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, organizasyonda 2001 yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni formatta en fazla şampiyon olan takım unvanına sahip.



Sarı-siyahlı takım, daha önce 3 kez de şampiyonluğu finalde kaybetti.



Finalde Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak



VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.



Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonda şampiyonunun belirleneceği Süper Final maçı, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.



Kupa 8. kez Türkiye'ye gelecek



CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez bir Türk takımı şampiyonluk kupasının sahibi olacak.



Organizasyonda daha önce VakıfBank 5, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe ise birer kez şampiyonluk yaşadı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ