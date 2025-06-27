Union Berlin, Eyüp Aydın'ı istiyor!

Galatasaray'ın genç yeteneği Eyüp Aydın, Almanya Bundesliga ekibinin radarına girdi.



Union Berlin, Galatasaray'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ı transfer etmek için atağa kalktı.



Sarı Kırmızılılar ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan genç yıldızla ilgili son kararı Galatasaray yönetimi verecek.



PERFORMANSI



Aslan'ın 2023'te 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek Bayern Münih altyapısından kadrosuna kattığı Eyüp Aydın, geride kalan sezonda 4 maça çıktı ve 1 gol attı.



