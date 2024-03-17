Ümraniyespor son dakikalarda coştu!

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor'un evinde Adanaspor'u 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor son dakikalarda coştu!
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17 Mart 2024 17:55
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, Adanaspor'u konuk etti.

Ümraniye Şehir stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 87. dakikada Tomislav Glumac ve 90+2. dakikada Siraçhan Nas kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor puanını 33'e yükseltti. 24 puanda kalan Adanaspor ise haftayı düşme hattında kapattı. 

Ligde bir sonraki hafta Ümraniyespor, Tuzlaspor'a konuk olacak. Adanaspor ise Eyüpspor'u ağırlayacak.

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