Ümraniyespor, sahasında Boluspor'u tek golle geçti

Trendyol 1.Lig'in 30. hafta maçında Ümraniyespor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor, sahasında Boluspor'u tek golle geçti
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15 Mart 2025 18:00

Trendyol 1.Lig'in 30. hafta maçında Ümraniyespor, Boluspor'u konuk etti.

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren tek golü dakika 59'da Jurgen Bardhi kaydetti.

Boluspor'da Oğuz Güçtekin, maçın 10. ve 71. dakikalarında gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bu galibiyetin ardından Ümraniyespor, puanını 44 yaptı. Boluspor ise 44 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Ümraniyespor, Iğdır FK deplasmanına gidecek. Boluspor, Bandırmaspor'u konuk edecek.

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