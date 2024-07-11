Ümraniyespor, Fenerbahçe'den satın aldı!

Geçtiğimiz sezon İnegölspor'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçeli genç futbolcu Yusuf Kocatürk'ün yeni adresi belli oldu.
1. Lig ekibi Ümraniyespor, 19 yaşındaki ön libero Yusuf Kocatürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
İstanbul ekibi sosyal medya hesabından transferi, "Hoş geldin Yusuf Kocatürk!" ifadeleriyle duyurdu.
1. Lig ekibi Ümraniyespor, 19 yaşındaki ön libero Yusuf Kocatürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
İstanbul ekibi sosyal medya hesabından transferi, "Hoş geldin Yusuf Kocatürk!" ifadeleriyle duyurdu.
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