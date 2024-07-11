Ümraniyespor, Fenerbahçe'den satın aldı!

1. Lig ekibi Ümraniyespor, Fenerbahçe forması giyen Yusuf Kocatürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ümraniyespor, Fenerbahçe'den satın aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2024 21:40
Geçtiğimiz sezon İnegölspor'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçeli genç futbolcu Yusuf Kocatürk'ün yeni adresi belli oldu.

1. Lig ekibi Ümraniyespor, 19 yaşındaki ön libero Yusuf Kocatürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbul ekibi sosyal medya hesabından transferi, "Hoş geldin Yusuf Kocatürk!" ifadeleriyle duyurdu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery