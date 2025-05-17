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Ümraniyespor'da Bölükbaşı dönemi devam ediyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, gelecek sezonda kulübeyi yeniden Bülent Bölükbaşına emanet etti.

calendar 17 Mayıs 2025 14:47
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ümraniyespor'da Bölükbaşı dönemi devam ediyor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında 2 Ocak'ta göreve başlayan 48 yaşındaki teknik direktörle 1 senelik yeni sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bülent Bölükbaşı yönetimindeki Ümraniyespor, 21 lig karşılaşmasında 8 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.


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