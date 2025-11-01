Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sivasspor'u konuk etti.



Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Ümraniyespor, 1-0 kazandı.



Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Engjell Hoti attı.



Sivasspor'da 39. dakikada Bekir Turaç Böke ve 90+1'de Appindangoye direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, puanını 11'e yükselterek küme düşme hattından çıktı. Sivasspor ise 14 puanla 11. sırada konumlandı.



Ligde gelecek hafta Ümraniyespor, Pendikspor'a konuk olacak. Sivasspor, Manisa FK'yi konuk edecek.