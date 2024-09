Ulugazi'de yeni başpehlivan Feyzullah Aktürk!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde yeni şampiyon Feyzullah Aktürk oldu. Finalde İsmail Koç'u mağlup eden Aktürk'e kemerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taktı. Aktürk, ilk üç yılın birincisi Hüseyin Gümüşalan'ın şampiyonluğuna da son verdi.



Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen ve binlerce vatandaşın da tribünlerden takip ettiği güreşlerde Feyzullah Aktürk, normal sürede yenemediği İsmail Koç'u puanlama etabında yenerek, altın kemerin yeni sahibi oldu. Aktürk, böylece ilk 3 yıl üst üste şampiyon olan ve altın kemerin daimî sahibi olma hakkını elde eden Hüseyin Gümüşalan'ın liderliğini bitirdi. 4. Ulugazi Yağlı Güreş Festivali böylelikle yeni şampiyon çıkarmış oldu. Kıyasıya süren mücadeleleri, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, eski Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İBB yöneticileri yerinde izledi.



ER MEYDANINA YILDIZ YAĞDI



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün güreşe verdiği değeri kutlamak amacıyla 1933 yılından başlatılan ve 1938'e kadar her yıl yapılan Ulugazi Yağlı Güreşleri, 83 senenin ardından 2021 yılında İBB tarafından tekrar başlatıldı. 4. Ulugazi Yağlı Güreşleri'ne 8'i altın kemerli 64 başpehlivan ile çeşitli kategorilerde toplam 672 güreşçi katıldı.



Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek; Kırkpınar'da dört kez başpehlivan olmuş Recep Kara; iki kez altın kemere ulaşmış isimler Orhan Okulu, İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil; Kırkpınar'da başpehlivanlık onurunu tatmış Mustafa Taş, Fatih Atlı ve Osman Aynur; CW Enerji Türkiye Güreş Ligi'nin son başpehlivanı Enes Doğan; Ulugazi'de son üç yılın başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan; Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üst üste üç kez şampiyonluk elde eden Feyzullah Aktürk gibi güreş dünyasının birbirinden değerli isimleri Ulugazi'de er meydanına çıktı.



İMAMOĞLU: "ATATÜRK TAKSİM'DE GÜREŞ MÜSABAKALARINI CANLI İZLERMİŞ"



İki gün süren güreşlerin finalini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da izledi. Aktürk ve Koç arasındaki şampiyonluk mücadelesi öncesi bir konuşma yapan İmamoğlu, "Ulugazi Yağlı Güreşleri, elbette sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda bir kültürel mirasın yaşatılması için İstanbul'umuzda varlığını en köklü bir biçimde hissettirmesi adına başlattığımız bir gelenek. Özel bir hikâyesi var: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ulu Önder'imizin güreş hayranı olduğunu hepimiz biliriz. 19 Eylül 1933'te, Türkiye ve İtalya güreş takımları karşı karşıya geliyor İstanbul'da. Burada müsabakaları heyecanla, Dolmabahçe Sarayı'ndan, radyodan dinliyor. Sonra Dolmabahçe'de o güreşlerin heyecanına kapılarak, hemen kendisini güreşlerin yapıldığı, Taksim'deki Maksim Salonu'na atıyor ve orada canlı canlı izliyor. İşte bu özel günü, 19 Eylül'ü, 'Atatürk Güreş Günü' ilan ediyorlar ve her yıl Ulugazi Yağlı Güreş Festivali düzenleniyor. Ama sonra bu gelenekten uzaklaşılıyor. İstanbul'umuz 83 yıl ara veriyor. 83 yıldan sonra, biz, tekrar İstanbul'da Ulugazi Yağlı Güreşleri'ni başlatıyoruz. İstanbul'da, 4 yıldır ata sporumuz olan yağlı güreşimizi, İstanbulluların beğenisine sunuyoruz" dedi.



Ulugazi Yağlı Güreşleri'ni daha da geliştireceklerini vurgulayan İmamoğlu, "Özellikle güreşin altyapısının gelişmesi için, 3 yıldır düzenlediğimiz açık hava U15 Serbest Güreş Turnuvası da önemli. Sonuçta biz, spor şehriyiz. Olimpiyatlara talip olan bir şehiriz. 2027 yılında Avrupa Oyunları'nı misafir edeceğimizi düşündüğümüzde, güreşin bizi ne kadar coşturduğunu ne kadar gururlandırdığını bildiğimiz bir ortamda, diliyor ve istiyoruz ki, Ulugazi Yağlı Güreşleri çok uzun yıllar İstanbul'umuzda sürsün" ifadelerini kullandı.



ONUR: "BU İSİMLERİ 2036 OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA DA İZLERİZ"



4. Ulugazi Yağlı Güreş Festivali'ni organize eden İBB Spor İstanbul'un Genel Müdürü İ. Renay Onur, "Birinci günde U15 açık hava serbest güreş müsabakaları vardı, 130'a yakın genç güreşçi buraya geldi. Yani İstanbul'da 'ben güreş sporunu yapıyorum' diyen lisanslı tüm gençlerin katıldığı bir turnuva yaptık. Çok kuvvetli sporcular vardı, muhtemelen bu isimlerden bir kısmını 2036 Olimpiyat Oyunları'nda da izleriz. İkinci günde 64 başpehlivanı er meydanında gördük, toplamda 672 sporcu güreşti. Farklı illerden, önemli etkinliklerden gelen birçok ağayı ve belediye başkanını da burada ağırladık. Ulugazi şu anda Türkiye'nin en önemli turnuvalardan birisi haline geldi. Umarım U15 tarafında Türk güreşine katkısını da takip ettiğimiz, keyifli bir festival olarak devam eder" dedi.



U15'TE İBB SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON



Ulugazi Yağlı Güreş Festivali'nde yağlı güreşteki başpehlivanlık mücadelesinin yanı sıra U15 kategorisindeki açık hava serbest güreş turnuvası da büyük çekişmeye sahne oldu. On ayrı sıklette düzenlenen müsabakaların sonunda 38 kg'da Kağıthane Belediyesi'nden Andrey Dermenji, 41 kg'da Bağcılar Belediyesi'nden Vessam Kasem, 44 kg'da Kağıthane Belediyesi'nden Doğukan Karakuş, 48 kg'da Arnavutköy Belediyesi'nden Mehmet Efe Toprak, 52 kg'da Bağcılar Belediyesi'nden Mustafa Arda Kaşoğlu, 57 kg'da İBB Spor Kulübü'nden Osman Kazım Oğlum, 62 kg'da Pendik Belediyesi'nden İbrahim Ethem Çeri, 68 kg'da İBB Spor Kulübü'nden Emirhan İbrahim Doğan, 75 kg'da Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Resul Önen ve 85 kg'da Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Cemal Yiğit Purcu şampiyon oldu. Takım kategorisinin kazananı ise İBB Spor Kulübü olurken, Bağcılar ikinciliği, Beşiktaş üçüncülüğü elde etti.