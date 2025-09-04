Uğurcan Çakır: 'Yola devam'

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.



Karşılaşmada kalemizi koruyan Uğurcan Çakır, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Uğurcan Çakır'ın paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde:



"Güzel bir galibiyet, önemli bir 3 puan aldık. Tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Yola devam."