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Uğurcan Çakır için resmi transfer açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen kaleci Uğurcan Çakır'ın geleceği ile ilgili açıklama yaptı.

calendar 17 Haziran 2025 13:29
Uğurcan Çakır için resmi transfer açıklaması!
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bugün gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu.

Doğan, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili de açıklama yaptı.

"RESMİ BİR TEKLİF YOK"

Doğan, açıklamasında "Ben Uğurcan'la ilgili daha önce açıklama yaptım ama defalarca yapmama rağmen konuşulmaya devam ediyor. Uğurcan, bu takımın kaptanı. Benim aklımdan geçen Trabzonspor'da futbolu bırakması. Uğurcan'a Avrupa'yla ilgili bir sözümüz var. Avrupa'dan teklif gelirse, yardımcı olacağımızı söylemiştim. Ama şu anda herhangi bir kulüpten gelen resmi bir teklif yoktur." ifadelerini kullandı.  

 

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