Uğur Meleke: 'Genç oyuncu ödülü Arda'nın olur mu?'

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, EURO 2024'ün genç oyuncu ödülünü Arda Güler'in kazanabileceği şeklinde görüş belirtti.



Meleke yaptığı değerlendirmede, "Eğer Yamal ve Mainoo finalde ekstra katkılar yapmazlarsa, Arda'nın ödül için şansı bence hala var." ifadelerini kullandı.



İŞTE UĞUR MELEKE'NİN DEĞERLENDİRMESİ



"Dün gündüz saatlerinde doktor arkadaşım Neşet Köktürk'le Z jenerasyonu sporcuların bir önceki nesle göre sahneyi erken teslim aldıklarını konuşuyorduk. Alcaraz, Doncic, Yamal filan derken Dortmund'da daha 7'nci dakikada Simons çıktı sahneye. 2003'lü futbolcu, 1 gol ve 2 asistle turnuvanın en iyi genç oyuncusu ödülü adaylarından.



LAMINE YAMAL VE MAINOO'YA BAĞLI



Doğrusu bu şampiyonada "en iyi genç oyuncu" ödülünden 1 değil, 2 değil, 5 tane dağıtsanız yetmeyecek. Zira turnuvaya senyör oyunculardan çok genç yıldızlar etki ettiler. Finalist İspanya'nın yıldızları Yamal ve Nico'nun yaşları toplamı 37 (Ronaldo'dan küçük). İngiltere'de Bellingham (2003) ve Mainoo (2005), Hollanda'da Simons (2003), Almanya'da Musiala (2003) ve Türkiye'de de Arda (2005) ön plana çıkan oyunculardan bazıları. Bu futbolcuların hangisi en iyi genç oyuncu ödülünü alsa büyük sürpriz olmaz.



Tabii ki 14 Temmuz'da herhangi biri ön plana çıkarsa avantajlı konuma geçecek. Ancak UEFA teknik çalışma grubunun son iki turnuvada bu ödülü 18'liklere (Sanches ve Pedri'ye) verdiği düşünülürse şu anda en avantajlı konumda Yamal, Arda ve Mainoo'nun olduğunu söyleyebiliriz. Eğer Yamal veya Mainoo finalde ekstra katkılar yapmazlarsa, Arda'nın ödül için şansı var bence hâlâ.



OYNAMADAN FİNALDE



Bence bu turnuvanın bir başka yıldızı da, basın toplantısında Deschamps'a sıkıcı oynadıklarını söyleyen İsveçli gazeteciydi. Hiç futbol oynamadan finale çıkabileceklerini düşünen iki hocadan Deschamps elendi. Southgate'se ışıltılı kulübesinin katkılarıyla finale kadar ulaşmayı başardı. Dün Dortmund'da eğlenceli-gelgitli bir ilk yarı oynanması Southgate'i kaygılandırmış olmalı ki(!), ikinci devrede stop ettirdi takımını. Oyuncu değişiklikleri için de yine 80'i bekledi. İngiltere ikinci devredeki ilk şutunu 87'de attı. 90'da da oyuna sonradan giren Palmer'ın asisti ve Watkins'in olağanüstü şutuyla aldılar final biletini.



Üç gün sonra Berlin'deki finalde bakalım hayalperest De La Fuente mi, pragmatik Southgate mi kazanacak? Ben elbette sade bir sporsever olarak hayal kuranın yanındayım her zaman."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU