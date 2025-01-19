Ufuk Kahraman: 'Çalıştığımız yerden gol attık'

Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, Iğdır FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman ise Iğdır deplasmanının zor bir deplasman olduğunu anlatarak, "Hem hava şartları hem dinlenen bir Iğdır takımı vardı. Hem giden oyuncuların hem de transferlerin fazlalığı bizim için bir önceki maçın analizi zor oldu. Analiz yaparak rakibin eksik ve güçlü yanlarını çalışarak geliyoruz biz buraya ama yine de ekibimi kutluyorum, rakibin geçişlerdeki zaaflarını bana ilettiler, ben de taktiksel anlamda kurguları ona göre yaptım." diye konuştu.



Uzatma dakikalarında attıkları gole de değinen Kahraman, "Çalıştığımız yerden gol attık. Son dakika da olsa maç 90 dakika ve artıları var. Mutluyum, oyuncularımı kutluyorum. Bundan sonra da Iğdır takımına başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



