UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı öncesi gala yemeği düzenlendi

UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı öncesi gala yemeği, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi.
Etkinliğe, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA yönetim kurulu üyeleri ve davetli ülke federasyon başkanlarının yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TFF Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve kulüp yetkilileri katıldı
Burada açıklamada bulunan Hacıosmanoğlu, sözlerine deprem felaketi nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak başladı.
Avrupa ve Türk futbolu adına önemli bir iş birliği gerçekleştirdiklerini vurgulayan TFF Başkanı, "UEFA'nın üçüncü temsilciliği İstanbul'da açılacak. Asya ve Avrupa'yı bağlayan eşsiz konumuyla tarih boyunca sürekli göz önünde bulunan, hem ticaret hem stratejik açıdan kritik öneme sahip İstanbulumuz, yeni ve çok önemli bir misyon üstlenecek. UEFA'nın Brüksel ve Londra'dan sonra üçüncü temsilciliği yarın faaliyet göstermeye başlayacak. Türk futbolunda yıllardır süre gelen atılımların bir sonucu olan, tarihin en büyük imparatorluklarına başkentlik yapan İstanbul, şimdi de futbolun yönetim merkezlerinden biri konumuna gelecek." diye konuştu.
Titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:
"Bu süreçte en büyük güvencemiz her zaman sporun ve sporcunun yanında duran spor ve futbol sevdalısı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Futbolun içinde gelen Cumhurbaşkanımızın teşvik ve destekleri sayesinde ülkemiz dünya standartlarında modern statlara kavuşmuştur. Her seviyede uluslararası organizasyona ev sahipliği yapabilecek güçlü bir altyapıya erişmiştir. UEFA temsilciliğinin İstanbul'da açılması sadece ülkemiz için değil aynı zamanda UEFA'nın bölge ülkeleriyle daha etkin iletişim kurabilmesi açısından da önemli bir fırsat olacaktır. Bu noktaya gelmemizdeki katkı ve destekleri için sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Hayata geçirilmesinde en büyük pay sahibi UEFA başkanına şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum."
- Alexander Ceferin: "Yarınki açılışı sabırsızlıkla bekliyorum"
İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuşan UEFA Başkanı Alexander Caferin, "Açıkçası, Türkiye'ye ve İstanbul'a gelmek benim için her zaman süper keyifli bir deneyim. Tarihiyle İstanbul, iki kıtayı birbirine bağlayan dünyadaki tek şehir, burada olmak her zaman mükemmel ve burada kendimi evimde gibi hissediyorum." dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye hükümetinin her zaman iyi bir futbol etkinliği organizatörü olduğunu söyleyen Ceferin, "Birçok kulüp turnuvası ve finalleriniz var ve sonuncusu dünyanın en büyük spor etkinliğiydi, 2023'teki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali. Şimdi, 2026'daki Avrupa Ligi finalini ve 2027'deki Konferans Ligi finalini bekleyebilirsiniz. Umarım, Türk kulübünden biri finallerden birinde oynar." şeklinde konuştu.
UEFA'nın 24 Nisan Perşembe günü İstanbul'da açacağı temsilcilik hakkında ise Caferin, "Şimdi, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkimizi güçlendirmek istiyoruz. Deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu yüzden, burada TFF ile birlikte bir ofis açmaya karar verdik. Çünkü 2032'de Türkiye ve İtalya'nın en iyi Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemesini istiyoruz. Deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Birlikte çalışmak istiyoruz ve yarınki açılışı sabırsızlıkla bekliyorum." şeklinde görüş belirtti.
Caferin, "Euro 2032'yi sabırsızlıkla bekliyorum. Finalin, Türkiye ve İtalya arasında olmasını diliyorum." temennisinde bulundu.
- Mecnun Otyakmaz: "Türk futbolu için çok iyi olacağını düşünüyoruz"
TFF 1. başkan vekili, icra kurulu üyesi, Süper Lig'den sorumlu yönetim kurulu üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Mecnun Otyakmaz, UEFA'nın İstanbul Ofisi'nin Türk futbolu adına çok önemli olduğunu dile getirdi.
Yaşanan deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı paylaşan Otyakmaz, depremin Süper Lig takvimine nasıl etki edeceğine ilişkin soruya, "Böyle bir belirsizlik var gibi görünüyor ama bizim böyle bir kararımız yok. Bizim liglerin ertelenmesine ilişkin bir kararımız yok. Liglerimiz planlandığı şekilde devam edecek ama olağanüstü bir şey olur, İl Güvenlik Kurulundan böyle bir tavsiye gelirse onu ayrıca değerlendiririz." yanıtını verdi.
Türkiye'nin önemli UEFA organizasyonlarına ev sahipliği yapacağını hatırlatan Otyakmaz, şöyle devam etti:
"2026'da final karşılaşmamız var, 2027'de de var. 2032'de Avrupa Şampiyonası organize edilecek. Dolayısıyla çok sık işlerimiz gelişler gidişler çok fazla olacak. O yüzden sayın başkanın da tasarrufuyla böyle bir hem UEFA başkanı hem TFF başkanımızın ikili görüşmelerinde İstanbul'da bir merkezin çok iyi olacağı konuşuldu. Bugün bunu uyguluyoruz yarın açılışını yapacağız. Türk futbolu için çok iyi olacağını düşünüyoruz. Avrupa futbolu için de bir kolaylık ve ayrıcalık olacağını düşünüyorum."
Otyakmaz, A Milli Takım Sorumlusu olmasına ilişkin de "Ceyhun (Kazancı) Bey'den boşalan görev bana düştü, tecrübelerime dayanarak arkadaşlarımız görevi bize layık gördüler. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na gitmek için elimizden gelen her şeyi biz yöneticiler olarak yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı öncesi gala yemeği düzenlendi
UEFA'nın İstanbul Ofisi açılışı öncesi düzenlenen gala yemeğinde, Türk ve Avrupa futbolu adına güçlü iş birliği mesajları verildi.
UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı öncesi gala yemeği, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi.
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