UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte detaylar....

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2025 01:01
Son güncelleme 18 Nisan 2025 01:44
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları sona erdi. Organizasyonda yarı final eşleşmeleri belli oldu.

ATHLETIC BILBAO - MANU

Rangers'ı 0-0 ve 1-0'lık skorlarla geçen Athletic Bilbao ile Lyon'u 2-2 ve uzatmalara giden rövanş maçında 5-4'lük skorla geçen Manchester United, yarı finalde eşleşti.

TOTTENHAM - BODO/GLIMT

Eintracht Frankfurt'u 1-1 ve 0-1'lik skorlarla geçen Tottenham ile de Lazio'yu 2-0 ve 3-1'lik skorların ardından penaltılarda 3-2 geçen Bodo/Glimt yarı finalde rakip olacak.

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

Athletic Bilbao 2-0 Rangers (0-0)

Lazio 3-1 Bodo/Glimt - Pen 2-3 (0-2)

Manchester United 5-4 Lyon (2-2)

Frankfurt 0-1 Tottenham (1-1)

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde yarı final karşılaşmaları, 1 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.

FİNAL SAN MAMES'TE

Avrupa Ligi'nde finale Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu ev sahipliği yapacak. 21 Mayıs'taki final maçı TSİ 22:00'de başlayacak. 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery