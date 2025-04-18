UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde hangi iki takım final oynar?✍️ pic.twitter.com/Ys0VHGuzIf



— Sporx (@sporx) April 17, 2025

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları sona erdi. Organizasyonda yarı final eşleşmeleri belli oldu.Rangers'ı 0-0 ve 1-0'lık skorlarla geçen Athletic Bilbao ile Lyon'u 2-2 ve uzatmalara giden rövanş maçında 5-4'lük skorla geçen Manchester United, yarı finalde eşleşti.Eintracht Frankfurt'u 1-1 ve 0-1'lik skorlarla geçen Tottenham ile de Lazio'yu 2-0 ve 3-1'lik skorların ardından penaltılarda 3-2 geçen Bodo/Glimt yarı finalde rakip olacak.Athletic Bilbao 2-0 Rangers (0-0)Lazio 3-1 Bodo/Glimt - Pen 2-3 (0-2)Manchester United 5-4 Lyon (2-2)Frankfurt 0-1 Tottenham (1-1)Avrupa Ligi'nde yarı final karşılaşmaları, 1 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.Avrupa Ligi'nde finale Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu ev sahipliği yapacak. 21 Mayıs'taki final maçı TSİ 22:00'de başlayacak.