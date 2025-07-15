14 Temmuz
Deportivo Riestra-Lanus
1-0
15 Temmuz
Banfield-Defensa y Justicia
0-0
15 Temmuz
Velez Sarsfield-Tigre
2-1
15 Temmuz
Union-Estudiantes
1-0
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Udinese'nin gözü İsmail Yüksek'te!

Serie A ekibi Udinese'nin İsmail Yüksek'i gündemine aldığı ve ilerleyen günlerde Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı öğrenildi.

calendar 15 Temmuz 2025 08:54 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2025 08:57
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Udinese'nin gözü İsmail Yüksek'te!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese İsmail Yüksek'i yakın takipte.

İtalyan kulübün Alman teknik direktörü Kosta Runjaic'in 26 yaşındaki ön liberoyu kadrosunda görmek istediği ve bu gelişme üzerine İsmail için harekete geçtiği öğrenildi. 

Serie A temsilcisinin ilerleyen günlerde Fenerbahçe yönetimiyle resmi temaslara başlaması ve sarı lacivertlere teklifini ileceği de gelen haberler arasında.

Geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan deneyimli futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe formasıyla 110 resmi maça çıkan Yüksek, 2 gol ve 9 asist ile oynadı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.