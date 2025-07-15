Udinese'nin gözü İsmail Yüksek'te!

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese İsmail Yüksek'i yakın takipte.





İtalyan kulübün Alman teknik direktörü Kosta Runjaic'in 26 yaşındaki ön liberoyu kadrosunda görmek istediği ve bu gelişme üzerine İsmail için harekete geçtiği öğrenildi.





Serie A temsilcisinin ilerleyen günlerde Fenerbahçe yönetimiyle resmi temaslara başlaması ve sarı lacivertlere teklifini ileceği de gelen haberler arasında.





Geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan deneyimli futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.



FENERBAHÇE KARNESİ



Fenerbahçe formasıyla 110 resmi maça çıkan Yüksek, 2 gol ve 9 asist ile oynadı.



