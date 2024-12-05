U21 Erkekler Milli Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Çin'de düzenlenecek FIVB 21 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın grup aşamasındaki rakipleri belirlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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U21 Erkekler Milli Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu
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05 Aralık 2024 12:01
Son güncelleme 05 Aralık 2024 12:28
Çin'de düzenlenecek FIVB 21 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Erkekler Milli Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki rakipleri açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde A Grubu'nda yer aldı.

Milli takım, grup aşamasında ev sahibi Çin'in yanı sıra Mısır, ABD, Tayland ve Fas ile mücadele edecek.

24 takımın katılımıyla 18-31 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Jiangmen şehri ev sahipliği yapacak.

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