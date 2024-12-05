U21 Erkekler Milli Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Çin'de düzenlenecek FIVB 21 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Erkekler Milli Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki rakipleri açıklandı.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde A Grubu'nda yer aldı.



Milli takım, grup aşamasında ev sahibi Çin'in yanı sıra Mısır, ABD, Tayland ve Fas ile mücadele edecek.



24 takımın katılımıyla 18-31 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Jiangmen şehri ev sahipliği yapacak.



