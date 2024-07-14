U18 Kadın Milli Takımımız Polonya'yı geçemedi

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, dördüncü maçında Polonya'ya 3-0 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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U18 Kadın Milli Takımımız Polonya'yı geçemedi
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14 Temmuz 2024 17:42
18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milliler, dördüncü maçında Polonya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, başkent Sofya'da oynanan karşılaşmayı 25-13, 25-23 ve 27-25'lik setlerle 3-0 kaybetti.

Üçüncü mağlubiyetini yaşayan milli takım, beşinci maçını pazartesi günü Bulgaristan ile yapacak.

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