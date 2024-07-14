U18 Kadın Milli Takımımız Polonya'yı geçemedi

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milliler, dördüncü maçında Polonya ile karşılaştı.



Ay-yıldızlılar, başkent Sofya'da oynanan karşılaşmayı 25-13, 25-23 ve 27-25'lik setlerle 3-0 kaybetti.



Üçüncü mağlubiyetini yaşayan milli takım, beşinci maçını pazartesi günü Bulgaristan ile yapacak.





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