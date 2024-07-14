U18 Kadın Milli Takımımız Polonya'yı geçemedi

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milliler, dördüncü maçında Polonya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, başkent Sofya'da oynanan karşılaşmayı 25-13, 25-23 ve 27-25'lik setlerle 3-0 kaybetti.
Üçüncü mağlubiyetini yaşayan milli takım, beşinci maçını pazartesi günü Bulgaristan ile yapacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milliler, dördüncü maçında Polonya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, başkent Sofya'da oynanan karşılaşmayı 25-13, 25-23 ve 27-25'lik setlerle 3-0 kaybetti.
Üçüncü mağlubiyetini yaşayan milli takım, beşinci maçını pazartesi günü Bulgaristan ile yapacak.
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